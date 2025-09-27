Ti occupano la casa? Finalmente qualcuno ti pagherà i danni è UFFICIALE

Arriva una nuova sentenza contro l’occupazione abusiva delle case: adesso si riceverà un risarcimento per i danni, i dettagli Non è raro assistere in Italia a vicende di occupazione abusiva di immobili. Molti proprietari si trovano la loro casa abitata da persone, spesso sconosciute, che dalla sera alla mattina piantano le tende nello stabile e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Ti occupano la casa? Finalmente qualcuno ti pagherà i danni, è UFFICIALE

In questa notizia si parla di: occupano - casa

Sfondano il muro a colpi di mazza da baseball e occupano una casa. Residenti terrorizzati: «Sono aggressivi, abbiamo paura a uscire»

Occupano casa tramite intermediario e rubano acqua ed energia elettrica

Gli entrano in casa e la occupano, la Polizia Locale fa irruzione e la libera: abusivi denunciati

DOMANDA: Occupano una casa abbandonata per ospitare migranti esposti al gelo, il giudice assolve tutti: «Non è reato se salvi vite». Per il Tribunale di Torino (giudice Giulia Casalegno) il reato è giustificato dallo stato di necessità. Tradotto: quando si tra - facebook.com Vai su Facebook

Occupano una casa abbandonata per salvare migranti dal gelo: il giudice assolve tutti. «Non è reato se salvi vite» - X Vai su X

Occupano una casa sfitta a Monserrato: «Perché? Non lo sappiamo» - Identificati dai militari, i responsabili non hanno saputo spiegare perché ... Secondo unionesarda.it

Le occupano casa, 79enne costretta a dormire sui cartoni - A Monterusciello, frazione di Pozzuoli, la 79enne Filomena Morra è stata cacciata di casa da ignoti che hanno occupato il suo appartamento il 9 maggio, mentre era al lavoro nella sua merceria. Si legge su tgcom24.mediaset.it