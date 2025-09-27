Thuram Juventus come sta il centrocampista francese? Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il match con l’Atalanta

Thuram Juventus, il francese esce per un problema al polpaccio: le prime indiscrezioni parlavano di semplice affaticamento, ma Tudor è cauto. Non solo la beffa per un pareggio che sta stretto e l’apprensione per  Gleison Bremer. La serata di  Juve- Atalanta  lascia in eredità a  Igor Tudor  anche un’altra preoccupazione, quella per le condizioni di  Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, uno dei migliori in campo, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Le prime notizie sembravano rassicuranti, ma le parole del tecnico nel post-partita mantengono un velo di cautela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

