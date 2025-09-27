Thuram Juventus come sta il centrocampista francese? Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il match con l’Atalanta

Thuram Juventus, il francese esce per un problema al polpaccio: le prime indiscrezioni parlavano di semplice affaticamento, ma Tudor è cauto. Non solo la beffa per un pareggio che sta stretto e l’apprensione per Gleison Bremer. La serata di Juve- Atalanta lascia in eredità a Igor Tudor anche un’altra preoccupazione, quella per le condizioni di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, uno dei migliori in campo, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Le prime notizie sembravano rassicuranti, ma le parole del tecnico nel post-partita mantengono un velo di cautela. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram Juventus, come sta il centrocampista francese? Tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il match con l’Atalanta

In questa notizia si parla di: thuram - juventus

La Juventus prende il Derby di Thuram con un obiettivo adzico nel 91

Calciomercato Inter, tra Thuram e Juventus nulla di concreto

Kean Inter, arrivano conferme: l’ex Juventus può sostituire Thuram in caso di partenza. Tutti i dettagli sulla possibile trattativa per l’attaccante

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Adzic, Yildiz; Openda. #JuveAtalanta - X Vai su X

Juventus, la gestione "obbligatoria" di Thuram tra Atalanta, Villarreal e Milan - facebook.com Vai su Facebook

Juve, infortunio Thuram: come sta e quando torna? - Tra i tifosi juventini è serpeggiata subito una certa preoccupazione, ma la società a fine gara ha ... Scrive tag24.it

Thuram, ansia Champions: la scena che svela tutto, poi Tudor conferma - La Juventus esce con un pareggio dalla sfida contro l’ Atalanta, ma a preoccupare non è solo il risultato. Come scrive tuttosport.com