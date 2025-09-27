The Social Network 2 | Nuovo titolo e data d’uscita per il film

The Social Network 2, sequel dell’osannato film di David Fincher, ha ottenuto un nuovo titolo e finalmente una data d’uscita al cinema. Sony Pictures, che si occuperà della distribuzione, ha annunciato che il film prenderà il titolo di The Social Reckoning, e che la data d’uscita USA scelta è il 9 ottobre 2026, all’incirca tra un anno dalla data di scrittura di questo articolo. L’annuncio è arrivato attraverso un aggiornamento del the Hollywood Reporter. Lo sceneggiatore del primo film “ Aaron Sorkin ” scriverà e dirigerà il film prendendo le redini lasciate da David Fincher. Tra i produttori spiccano i nomi di Todd Black, Peter Rice, lo stesso Sorkin e Stuart Besser per Sony Pictures. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

