The Rugby Championship | il Sudafrica domina l’Argentina e balza in vetta ad 80? dalla fine
Il Sudafrica dà spettacolo allo Hollywoodbets Kings Park di Durban nel quinto turno della The Rugby Championship 2025. I campioni del mondo dominano l’Argentina per 60-30 e balzano in vetta alla classifica ad 80 minuti dalla fine di quest’edizione. Il match viene inaugurato da un doppio botta e risposta al piede, che vede protagonisti Feinberg-Mngomezulu e Santiago Carreras nei primi venti minuti di gioco: due punizioni a testa e due trasformazioni per entrambi, che sistemano le squadre sul 6-6. La partita dopo una fase di equilibrio si movimenta: altra punizione in mezzo ai pali per Carreras, per il momentaneo 6-9, poi la reazione degli Springboks che vanno in meta con Marx per il momentaneo 11-9. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: rugby - championship
