The Rugby Championship | gli All Blacks soffrono ma battono l’Australia
Si è appena conclusa all’Eden Park di Auckland l’avvincente sfida tra la Nuova Zelanda e l’Australia, match valido per il quinto e penultimo turno della The Rugby Championship. Match equilibratissimo, emozionante, ma alla fine è la meta nel finale di Roigard a decidere tutto e All Blacks che vincono e balzano momentaneamente in vetta alla classifica. Partenza forte della Nuova Zelanda che si porta subito in attacco e cerca di mettere alle corde l’Australia, che così è costretta a concedere un fallo e una touche offensiva. Gli All Blacks sfruttano un vantaggio per fuorigioco e con una rapida azione al largo mandano Clarke in meta per il 5-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
