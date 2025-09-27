The Recycling Man | il corto sci-fi pluripremiato distribuito da WeShort da vedere ora su Comingsoonit
È facile pensare che The Recycling Man, il cortometraggio distribuito da WeShort, sia stato ispirato dal classico La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, ma l'immaginazione del regista Carlo Ballauri è andata molto lontano. Potete guardarlo subito su Comingsoon.it. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: recycling - corto
A causa delle incerte condizioni meteorologiche, gli spettacoli inizialmente previsti al teatro "De Andrè" si svolgeranno al Castello Ducale "De Sangro" Venerdì 26 settembre 2025 - ore 19.00 Mostra di upcycling e recycling Proiezione del cortometraggio “Ro Vai su Facebook