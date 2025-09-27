Testa o croce? la nostra ballata nel western

Testa o croce? Nonostante sia il titolo non è questa la domanda centrale dell'attesa nuova opera di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, in uscita il prossimo 2 ottobre.

Testa o croce?, ecco il trailer del western italiano con Alessandro Borghi

"Testa o croce?", l'ultimo film dei registi italo-americani Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, presentato al Festival di Cannes di quest'anno, è un cinema che ha idee e che non ha paura di sperimentare con le regole. Il film, infatti, riscrive e innova il genere

In "Testa o croce?" la verità si nasconde in ciò che speriamo mentre una moneta vola in aria - americani Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, è un cinema che ha idee e che rinnova il western.

Testa o croce? - americani Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, nasce da "una passione profonda per le ballate popolari, le leggende tramandate oralmente e i racconti