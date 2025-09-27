Un ex generale della NATO, Richard Shirreff, ha scatenato allarme e teorie del complotto con uno scenario immaginario su come potrebbe scoppiare una nuova guerra mondiale. In quello che definisce un “esercizio mentale”, Shirreff descrive una catena di eventi che porterebbe al collasso dell’Occidente e allo scoppio di un conflitto globale su due fronti. Ma ciò che per l’autore era un’ipotesi astratta è stato da molti interpretato come una vera e propria previsione. A rendere il clima ancora più teso contribuiscono fattori esterni, come gli avvistamenti di droni non identificati nei cieli del Nord Europa, o l’invito della Banca centrale europea a conservare denaro contante in caso di “turbolenze sistemiche”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Terza guerra mondiale, c’è la data”. Le parole dell’ex generale fanno paura: “Quando scoppierà”