Terza giornata | l’anticipo C’è Casalguidi-Montelupo
Terza giornata al via oggi per il girone A di Promozione. Mettersi alle spalle la sconfitta esterna maturata la scorsa domenica contro il Cubino, meglio se conquistando il primo successo stagionale: è l’obiettivo con cui il Casalguidi ospita il Montelupo. L’anticipo del Barni (ore 15.30) vede ripartire la formazione di Ivan Paolacci dalle due discrete prestazioni delle prime due giornate, dove però non sono arrivati punti. I canarini si troveranno davanti una squadra mai affrontata in gare ufficiale nelle ultime stagioni, anch’essa a quota 0 punti in classifica. Tanti stimoli quindi da una parte e dall’altra per una gara già importantissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: terza - giornata
Polignano a Mare: Il libro possibile, terza giornata Programma
Atalanta, terza giornata di preparazione a Zingonia dedicata ai test atletici
Judo, Grand Slam Ulaanbaatar 2025: i risultati della terza giornata
Terza giornata di campionato in arrivo! Domenica arriva al "Lambrone" la @a.c.besnatese_1936_ Occhio all'orario: si gioca alle 17.30 Eccellenza gir. A ? Dom. 28/09 17.30 Besnatese ? C.s. Snef Lambrone Vi aspettiamo per sostenere i ragazzi!! - facebook.com Vai su Facebook
| Pochi ma decisivi gol nella terza giornata di campionato: guarda tutti gli highlights in esclusiva dalle 13:00 su http://Titani.tv e dalle 19:00 su Youtube! ? https://titani.tv/video/s-campionato-sammarinese-2025-26-highlights-3-giornata-vdqem… [©FSGC] #C - X Vai su X
Juve-Inter alla terza giornata? Il precedente nel 2013 e come finì il campionato allora - Quel 14 settembre 2013 si giocò a San Siro. Lo riporta rainews.it