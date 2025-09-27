Terza giornata | l’anticipo C’è Casalguidi-Montelupo

Terza giornata al via oggi per il girone A di Promozione. Mettersi alle spalle la sconfitta esterna maturata la scorsa domenica contro il Cubino, meglio se conquistando il primo successo stagionale: è l’obiettivo con cui il Casalguidi ospita il Montelupo. L’anticipo del Barni (ore 15.30) vede ripartire la formazione di Ivan Paolacci dalle due discrete prestazioni delle prime due giornate, dove però non sono arrivati punti. I canarini si troveranno davanti una squadra mai affrontata in gare ufficiale nelle ultime stagioni, anch’essa a quota 0 punti in classifica. Tanti stimoli quindi da una parte e dall’altra per una gara già importantissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

