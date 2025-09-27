Territorio in mostra per la giornata del turismo

Il Comune di Alto Reno Terme partecipa alla giornata mondiale del Turismo. Oggi si svolgerà una serie di eventi e iniziative alla scoperta del territorio: visite guidate alle sorgenti delle Terme, alla Casa del Basket (nella foto) e al Museo del Soul, al Castagneto Didattico Sperimentale e alla Xiloteca di Granaglione, al Castello Manservisi e al Museo Laborantes. "Partecipiamo con entusiasmo all’iniziativa – evidenzia il Sindaco Giuseppe Nanni –. Il nostro comune è da sempre un territorio a vocazione turistica e siamo felici di mettere in evidenza le eccellenze locali, visitabili durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Territorio in mostra per la giornata del turismo

