Terribile incidente sulla provinciale | l' auto sbanda e si schianta nella scarpata morti due cugini Spunta l' ipotesi dell' auto pirata
Terribile incidente nel pomeriggio di oggi sabato 27 settembre, intorno alle16.30, lungo la strada provinciale 26 Ceglie-Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Terribile incidente sulla provinciale: l'auto sbanda e si schianta nella scarpata, morti due cugini. Spunta l'ipotesi dell'auto pirata - Terribile incidente nel pomeriggio di oggi sabato 27 settembre, intorno alle16. Riporta msn.com
Auto fuori strada nel brindisino, morti due uomini - È di due vittime il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale ... Scrive rainews.it