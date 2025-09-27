Le gallerie stradali rappresentano spesso punti critici per la sicurezza, perché un incidente al loro interno può trasformarsi rapidamente in una situazione ad alto rischio. La scarsa visibilità, lo spazio ristretto e la difficoltà dei soccorsi rendono ogni schianto potenzialmente più grave rispetto a quanto avverrebbe all’aperto. Quando, oltre all’impatto, subentra anche un incendio, il pericolo diventa immediato per chi si trova coinvolto e per gli altri automobilisti in transito. In questi casi la rapidità dei soccorsi e l’efficacia dei sistemi di sicurezza fanno la differenza tra un evento contenuto e una tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terribile incidente in galleria, auto in fiamme: cosa succede