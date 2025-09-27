Terrazza Martini sapore di cocktail Porte aperte per vivere un sogno

Domani Terrazza Martini aprirà le sue porte al pubblico per quella che sarà la tappa conclusiva del Terrazza Martini on tour, il viaggio che quest’estate ha portato lo stile e l’atmosfera inconfondibile dell’aperitivo Martini da Milano a Noto e a Forte dei Marmi per tornare ora là dove tutto è iniziato: nel cuore della città che dal 1958 ospita la sua terrazza più iconica. Nella serata do domenica, gli ospiti potranno vivere un’esperienza immersiva che celebrerà l’essenza di Martini, fatta di eleganza e socialità. I cocktail protagonisti saranno il classico Martini Americano e il fresco e aromatico Martini Bianco Spritz, accompagnati da un dj set d’eccezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it