Terra nostra laboratori ed eventi pensati a misura dei più giovani
Fermo crede nei giovani: al via il progetto Terra Nostra, una iniziativa che si propone di guidare i ragazzi alla scoperta del proprio talento, gestendo anche le emozioni. La Regione finanzia laboratori creativi, eventi e attività culturali in collaborazione con il Comune di Fermo e una rete di partner locali. Il progetto, dal titolo Terra Nostra – Trame creative per esprimere emozioni e scoprire talenti, è stato presentato dall’Associazione giovani territorio e cultura con una rete di partner qualificati e il sostegno del Comune di Fermo: "Un progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile, sviluppare competenze artistiche, digitali e culturali e creare nuove occasioni di socializzazione e crescita", spiegano i referenti del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: terra - nostra
Premio Scopelliti, Falcomatà: "Nessuno può raccontare la nostra terra se non chi ci vive e chi la valorizza"
"La Romagna siamo noi": torna il varietà culturale per raccontare con simpatia la nostra terra
A Mercati di città tornano i grandi eventi della rassegna ‘Orgogliosi della nostra terra’
ISOLA TERRA NOSTRA RACCOLTA DIFFERENZIATA DISPONIBILE LO SPORTELLO DI DISTRIBUZIONE PER IL KIT DI MASTELLI Disponibile giovedì 25 settembre Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Loc.sant' Antonino ISOLA CAPO RIZZUTO CALABRIA Isola T - facebook.com Vai su Facebook
Terra nostra, laboratori ed eventi pensati a misura dei più giovani - Fermo crede nei giovani: al via il progetto Terra Nostra, una iniziativa che si propone di guidare i ragazzi alla scoperta del proprio talento, gestendo anche le emozioni. Riporta msn.com
AgriVarese, la prima volta a Busto: domenica banchetti, assaggi e “lezioni” in centro città - Un ricco programma di eventi: cibo del territorio e didattica con il Mercato di Campagna Amica e i laboratori di Donne Coldiretti e Terranostra. Come scrive laprovinciadivarese.it