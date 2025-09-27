Terra nostra laboratori ed eventi pensati a misura dei più giovani

Fermo crede nei giovani: al via il progetto Terra Nostra, una iniziativa che si propone di guidare i ragazzi alla scoperta del proprio talento, gestendo anche le emozioni. La Regione finanzia laboratori creativi, eventi e attività culturali in collaborazione con il Comune di Fermo e una rete di partner locali. Il progetto, dal titolo Terra Nostra – Trame creative per esprimere emozioni e scoprire talenti, è stato presentato dall’Associazione giovani territorio e cultura con una rete di partner qualificati e il sostegno del Comune di Fermo: "Un progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile, sviluppare competenze artistiche, digitali e culturali e creare nuove occasioni di socializzazione e crescita", spiegano i referenti del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

