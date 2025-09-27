Terra dei Fuochi | Per le bonifiche servono due miliardi di euro

Casertanews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Per attuare la sentenza della Cedu sulla Terra dei Fuochi serviranno in due anni, ossia il lasso di tempo dato all'Italia dalla Corte per affrontare il problema, 500 milioni di euro, ma per portare a termine le bonifiche dei siti inquinati tra Caserta e Napoli abbiamo calcolato che ci vorranno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

