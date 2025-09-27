Terminata l’opera del ricordo inaugurazione del monumento ai caduti in mare
NARDO’ – Terminate le opere di realizzazione, lunedì 29 settembre, alle 9.30, in via Marinai d’Italia (angolo Corso Italia), si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai caduti del mare di Nardò. La cerimonia vedrà la presenza del presidente nazionale dell’Anmi (associazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
