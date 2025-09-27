Terapia oncologica il test DPYD che salva dalle reazioni ai farmaci

In Italia ogni anno migliaia di pazienti affrontano terapie oncologiche a base di fluoropirimidine, farmaci efficaci ma non privi di rischi. Per questo già dal 2020 l’Agenzia europea del farmaco raccomanda un test preventivo, il cosiddetto DPYD, capace di individuare eventuali intolleranze gravi. All’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, lo scorso anno, è stato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Terapia oncologica, il test DPYD che salva dalle reazioni ai farmaci

In questa notizia si parla di: terapia - oncologica

Una cabina dedicata alle persone in terapia oncologica non è solo una stanza: è un luogo di accoglienza, cura e sicurezza. Ogni dettaglio – dall’arredo alla musica, dall’igiene all’empatia – contribuisce a creare uno spazio dove la bellezza diventa sostegno - facebook.com Vai su Facebook

Se vivi in Lombardia e sei in terapia oncologica che causa alopecia, puoi richiedere un contributo per una parrucca o protesi tricologica. Fai domanda online e condividi con chi ne ha bisogno - X Vai su X

Coronavirus. Terapia oncologica a domicilio. Il servizio offerto da Novartis. Intervista a Luigi Boano - Un servizio di consegna a domicilio delle terapie oncologiche ai pazienti con tumori solidi e tumori del sangue. Lo riporta quotidianosanita.it

L'altra oncologia. Bonucci (Artoi): "Sostanze naturali, medicina personalizzata e alimentazione per coadiuvare le terapie classiche" - L'associazione mette a disposizione di medici e pazienti le conoscenze su sostanze naturali, farmaci omeopatici e altre metodiche in grado di ridurre gli effetti collaterali e al contempo avere un ... Come scrive quotidianosanita.it