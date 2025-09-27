Terapia oncologica il test DPYD che salva dalle reazioni ai farmaci

Teleclubitalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia ogni anno migliaia di pazienti affrontano terapie oncologiche a base di fluoropirimidine, farmaci efficaci ma non privi di rischi. Per questo già dal 2020 l’Agenzia europea del farmaco raccomanda un test preventivo, il cosiddetto DPYD, capace di individuare eventuali intolleranze gravi. All’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, lo scorso anno, è stato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

terapia oncologica il test dpyd che salva dalle reazioni ai farmaci

© Teleclubitalia.it - Terapia oncologica, il test DPYD che salva dalle reazioni ai farmaci

In questa notizia si parla di: terapia - oncologica

Coronavirus. Terapia oncologica a domicilio. Il servizio offerto da Novartis. Intervista a Luigi Boano - Un servizio di consegna a domicilio delle terapie oncologiche ai pazienti con tumori solidi e tumori del sangue. Lo riporta quotidianosanita.it

L'altra oncologia. Bonucci (Artoi): "Sostanze naturali, medicina personalizzata e alimentazione per coadiuvare le terapie classiche" - L'associazione mette a disposizione di medici e pazienti le conoscenze su sostanze naturali, farmaci omeopatici e altre metodiche in grado di ridurre gli effetti collaterali e al contempo avere un ... Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Terapia Oncologica Test Dpyd