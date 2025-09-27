Tentò un furto a 72 anni condannato oggi a scontare la pena ai domiciliari | 77enne finisce in casa

Frosinonetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha 77 anni, ma nel 2020 finì al centro di una vicenda giudiziaria piuttosto insolita: venne sorpreso a tentare un furto aggravato a Cassino. Ora, a distanza di cinque anni, la giustizia ha presentato il conto.Il pensionato dovrà scontare tre mesi di reclusione presso la propria abitazione, come. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tent - furto

Cerca Video su questo argomento: Tent242 Furto 72 Anni