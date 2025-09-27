Tentano un furto fingendosi carabinieri nell' abitazione di un' anziana ma vengono messi in fuga | rintracciati dalla polizia

La polizia di Pescara ha denunciato due uomini, di 41 e 29 anni, per un tentato furto in un'abitazione dei Colli. I due si sarebbero presentati davanti l'abitazione di un'anziana qualificandosi come carabinieri per poter entrare all'interno dell'appartamento.L'anziana, una 85enne residente in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: tentano - furto

Pescara - Tentano di entrare in casa di un’anziana fingendosi carabinieri: due uomini denunciati dalla polizia - Furto sventato a Pescara nella zona dei Colli grazie alla prontezza della vittima del tentato furto in appartamento e al tempestivo intervento delle forze di Polizia: due uomini di 41 e 29 anni sono s ... Segnala veratv.it

PESCARA: TENTANO DI ENTRARE IN CASA DI UN’ANZIANA FINGENDOSI CARABINIERI, SCATTANO DUE DENUNCE - PESCARA – Un tentativo di furto in abitazione ai danni di un’anziana è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Da abruzzoweb.it