Tentano di scippare borsa a un’anziana e la trascinano per metri nel Napoletano | arrestati rapinatori
Aggredita alle spalle, spintonata e trascinata per alcuni metri mentre si aggrappava disperatamente alla sua borsa. Solo le urla, che hanno richiamato l’attenzione dei passanti, hanno messo in fuga lo scippatore. Vittima dell’aggressione una donna di oltre 80 anni di Pompei, finita in ospedale con un trauma cranico e diversi ematomi. Pompei, tentano di scippare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: tentano - scippare
Tentano di scippare un’anziana sulla ciclabile a Vasto Marina, la signora finisce al San Pio Vai su Facebook
Roma, tenta di scippare un poliziotto con la "mossa di Zidane": arrestato https://ift.tt/fnrjb5e - X Vai su X