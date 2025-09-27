Tentano di scippare borsa a un’anziana e la trascinano per metri nel Napoletano | arrestati rapinatori

Aggredita alle spalle, spintonata e trascinata per alcuni metri mentre si aggrappava disperatamente alla sua borsa. Solo le urla, che hanno richiamato l’attenzione dei passanti, hanno messo in fuga lo scippatore. Vittima dell’aggressione una donna di oltre 80 anni di Pompei, finita in ospedale con un trauma cranico e diversi ematomi.  Pompei, tentano di scippare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

