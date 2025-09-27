Tentano di rapinare una 80enne e finiscono per ferirla | identificati e arrestati

Due uomini sono stati arrestati a Pompei per una tentata rapina ai danni di un’anziana di oltre 80 anni. Stamattina gli agenti del commissariato locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata, su richiesta della procura, nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

