Tentano di rapinare una 80enne e finiscono per ferirla | identificati e arrestati
Due uomini sono stati arrestati a Pompei per una tentata rapina ai danni di un’anziana di oltre 80 anni. Stamattina gli agenti del commissariato locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata, su richiesta della procura, nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: tentano - rapinare
