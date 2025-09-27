Tenta di uccidere a coltellate l' ex moglie il figlio e la nipote | licatese in fuga ricercato in Germania
Un 66enne di Licata, Mario Abbate, è ricercato dalla polizia tedesca dopo aver accoltellato la moglie, il figlio e la nipote. Il triplice tentato omicidio è avvenuto ieri mattina nel quartiere di Bruche a Betzdorf, paesino di circa diecimila abitanti nella Renania.L’aggressione, per motivi ancora. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
