Tenta di strangolare la nonna L’anziana si rifugia da un vicino Nipote arrestato per maltrattamenti
Dopo un acceso litigio, non il primo tra le mura domestiche, l’ha colpita e afferrata per il collo. Lei, la nonna ultrasettantenne è riuscita a divincolarsi e a trovare riparo da un vicino, che ha subito chiamato i carabinieri. A finire in manette per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni il nipote della donna, un ragazzo di Sassuolo di soli 27 anni. L’episodio è avvenuto martedì mattina in un appartamento di Formigine dove, anche per motivi di natura economica, la vittima e il nipote vivono da tempo insieme. A seguito della morte del nonno, qualche mese fa, infatti, erano rimasti soltanto loro due ma il giovane, in sede di interrogatorio di garanzia, ha spiegato come il rapporto fosse difficile, conflittuale e da sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
