Tenta di portare droga in carcere al familiare detenuto

Firenzetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri 26 settembre, gli agenti della polizia penitenziaria di Prato hanno intercettato “l'ennesimo tentativo di introduzione di sostanza stupefacente all'interno delle mura carcerarie” all'interno del carcere della Dogaia di Prato. Lo rende noto oggi Ivan Bindo, segretario di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tenta - portare

‘È mio figlio, piangeva’: turista britannica tenta di portare via un bambino di 4 anni a Miami

Uno ruba in un negozio, l'altro tenta di portare via la borsa a una turista

tenta portare droga carcereIn permesso premio portavano droga in carcere: condannati due detenuti - LA SENTENZA Introducevano droga nel carcere di Castrogno, dove la rivendevano tra i detenuti a prezzi triplicati, ma sono stati scoperti dopo che uno di loro si è sentito male proprio ... Segnala ilmessaggero.it

tenta portare droga carcereDroga nel box. Sedicenne finisce in cella - CREMA (Cremona) È finito in galera al Beccaria, carcere minorile di Milano, un sedicenne trovato con circa mezzo chilo di ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tenta Portare Droga Carcere