Tenta di portare droga in carcere al familiare detenuto

Nella giornata di ieri gli agenti della polizia penitenziaria di Prato hanno intercettato "l'ennesimo tentativo di introduzione di sostanza stupefacente all'interno delle mura carcerarie" all'interno del carcere della Dogaia di Prato. Lo rende noto oggi Ivan Bindo, segretario di Uilpa polizia.

‘È mio figlio, piangeva’: turista britannica tenta di portare via un bambino di 4 anni a Miami

Uno ruba in un negozio, l'altro tenta di portare via la borsa a una turista

Un concorrente ha tentato di staccare una telecamera fissa, convinto che facesse parte degli oggetti da portare fuori dalla gabbia. Le urla di Amadeus un studio ? - facebook.com Vai su Facebook

In permesso premio portavano droga in carcere: condannati due detenuti - LA SENTENZA Introducevano droga nel carcere di Castrogno, dove la rivendevano tra i detenuti a prezzi triplicati, ma sono stati scoperti dopo che uno di loro si è sentito male proprio ... Da ilmessaggero.it

Drone con un chilo di droga e cellulari abbattuto mentre tenta di entrare nel carcere di Foggia - Un nuovo tentativo di introduzione abusiva di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari tramite drone è stato sventato al carcere di Foggia. Riporta bari.repubblica.it