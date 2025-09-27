Tensioni Russia-Nato esercitazioni delle truppe francesi in Estonia
Paracadutisti francesi si sono esercitati per il dispiegamento rapido sul fianco orientale della NATO, nel contesto delle crescenti tensioni con la Russia. Un reggimento ha preso parte, venerdì 26 settembre, a un’ esercitazione militare multinazionale chiamata Pikne, sull’isola estone di Saaremaa, la terza più grande del Mar Baltico. Le operazioni, condotte dalle Forze di Difesa di Tallin insieme agli alleati NATO di Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Lettonia e Canada, mirano a mettere in pratica il dispiegamento rapido di unità alleate in territorio estone e la respinta di un potenziale nemico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: tensioni - russia
Russia-Ucraina: diplomazia fragile e tensioni crescenti
Tensioni globali: Usa, Cina e Russia in rotta di collisione. Si rafforza l’asse anti-occidentale
Nato VS Russia, le tensioni sono sempre più evidenti sul fianco Est dell'Europa, sempre più militarizzato
Continuano gli avvistamenti di droni sospetti nei cieli della Danimarca e in Svezia. Gli incidenti si inseriscono in un contesto di crescenti tensioni tra Russia e Nato - X Vai su X
Continuano gli avvistamenti di droni sospetti nei cieli della Danimarca e in Svezia. Gli incidenti si inseriscono in un contesto di crescenti tensioni tra Russia e Nato - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni Russia-Nato, esercitazioni delle truppe francesi in Estonia - (LaPresse) Paracadutisti francesi si sono esercitati per il dispiegamento rapido sul fianco orientale della NATO, nel contesto delle ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Bielorussia, Russia conduce esercitazioni militari congiunte tra le tensioni della NATO - La Russia ha messo in mostra alcune delle sue armi avanzate mentre conduce un trapano militare congiunto con truppe bielorusse in mezzo a tensioni intense con paesi della NATO a seguito di presunte vi ... Segnala oltrelalinea.news