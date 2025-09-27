Tensioni alla Foss tra sindacati e governance proclamato un pacchetto di sciopero di 24 ore
Le relazioni alla Foss tra le organizzazioni sindacali e la governance, rappresentata dal commissario straordinario Margherita Rizza, si sono ulteriormente deteriorate. Il clima di tensione che avvolge la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana è emerso fortemente durante l’assemblea dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
