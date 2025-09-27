Tensione ad Avellino giovane chiede aiuto | Mi vogliono uccidere

Avellinotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di apprensione si sono vissuti poco fa in via Fratelli del Gaudio, ad Avellino, dove un giovane in evidente stato di alterazione ha chiesto aiuto a un’attività commerciale della zona. Il ragazzo sosteneva di essere seguito da alcune persone che avrebbero voluto ucciderlo.Intervento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

