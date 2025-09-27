Tensione ad Avellino giovane chiede aiuto | Mi vogliono uccidere
Attimi di apprensione si sono vissuti poco fa in via Fratelli del Gaudio, ad Avellino, dove un giovane in evidente stato di alterazione ha chiesto aiuto a un’attività commerciale della zona. Il ragazzo sosteneva di essere seguito da alcune persone che avrebbero voluto ucciderlo.Intervento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: tensione - avellino
Avellino, detenuto appicca un incendio nella sua cella: tensione e feriti nel carcere di Bellizzi
Avellino, tensione e fiamme presso la casa circondariale: Detenuto straniero incendia materasso
Tensione alle Poste di Avellino: arrestato uomo per aggressione agli agenti
Avellino Basket, Buscaglia: "Bella tensione da partita e da esordio" #Avellino - facebook.com Vai su Facebook