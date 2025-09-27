Tennis Sinner contro Atmane fatica ma avanza a Pechino
Roma, 27 set. (askanews) – Sinner fatica, ma accede ai quarti all’Atp 500 di Pechino. L’azzurro ha battuto il francese Terence Atmane con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Una vittoria tutt’altro che semplice per il n. 2 al mondo che ha fatto i conti con un’ottima versione di Atmane: il n. 68 al mondo è stato competitivo per due set, grazie a un tennis propositivo e in spinta. I primi due set sono stati punto a punto. Il primo (durato un’ora) indirizzato dal break per Sinner nel terzo game, il secondo con un andamento anomalo e una serie di quattro break a zero tra il terzo e il sesto game. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tennis - sinner
