Tennis Sinner | Atmane difficile da affrontare

Roma, 27 set. (askanews) – “Ci sono pochi giocatori come Terence Atmane. Ha uno stile di gioco abbastanza unico, poi è mancino e non ce ne sono molti nel circuito. Oggi ha avuto i crampi nel terzo set ma è molto migliorato da Cincinnati”. Così Jannik Sinner a caldo dopo il match, vinto a Pechino nonostante sia stato due volte avanti di un break nel secondo set. “Ho avuto qualche pausa di concentrazione” ha ammesso Sinner, che ha spiegato di aver provato a far qualcosa di diverso, ad aggiungere qualcosa al suo tennis. “Non sempre ho aspettato la palla giusta, ho sbagliato qualche scelta ma più cose riesco ad aggiungere adesso, più saranno i benefici tra un paio di mesi – ha detto – Essere ai quarti significa molto per me”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it