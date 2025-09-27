Tennis Sinner | Atmane difficile da affrontare
Roma, 27 set. (askanews) – “Ci sono pochi giocatori come Terence Atmane. Ha uno stile di gioco abbastanza unico, poi è mancino e non ce ne sono molti nel circuito. Oggi ha avuto i crampi nel terzo set ma è molto migliorato da Cincinnati”. Così Jannik Sinner a caldo dopo il match, vinto a Pechino nonostante sia stato due volte avanti di un break nel secondo set. “Ho avuto qualche pausa di concentrazione” ha ammesso Sinner, che ha spiegato di aver provato a far qualcosa di diverso, ad aggiungere qualcosa al suo tennis. “Non sempre ho aspettato la palla giusta, ho sbagliato qualche scelta ma più cose riesco ad aggiungere adesso, più saranno i benefici tra un paio di mesi – ha detto – Essere ai quarti significa molto per me”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tennis - sinner
Djokovic Sinner similitudini tennis: stili a confronto
Tennis: Cincinnati, Sinner batte Mannarino e va ai quarti
Tennis, Sinner: “Potevo servire meglio, devo lavorarci”
#Tennis , #Sinner contro #Atmane fatica ma avanza a #Pechino https://askanews.it/2025/09/27/tennis-sinner-contro-atmane-fatica-ma-avanza-a-pechino/… - #ATPPechino #ChinaOpen - X Vai su X
Sabato 27 Settembre ore 09.00 Sinner- Atmane #janniksinner ##tennis #atp #atpworldtour #beijing #china #ChinaOpen2025 - facebook.com Vai su Facebook
Sinner spiega perché ha lasciato un set ad Atmane a Pechino: Jannik guarda molto più lontano - Dopo aver battuto Terence Atmane negli ottavi di finale del torneo di Pechino, Jannik Sinner ha spiegato come le difficoltà incontrate contro il francese ... Segnala fanpage.it
Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan - Tanti errori, un set perso, poi il francese crolla per i crampi ... Secondo gazzetta.it