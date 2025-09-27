Tennis Alcaraz avanza a Tokyo | battuto Bergs
Roma, 27 set. (askanews) – Dopo lo spavento per una distorsione alla caviglia rimediata nel match contro Baez, Carlos Alcaraz torna a far parlare di sé sul campo: nel torneo ATP 500 di Tokyo, il numero 1 del mondo ha battuto Zizou Bergs con il punteggio di 6-4, 6-3, guadagnandosi l’accesso ai quarti. Nei primi game del primo set Bergs era riuscito ad ottenere il break, ma Alcaraz ha reagito con energia, infilando una striscia di quattro giochi consecutivi che gli ha permesso di mettere la partita sui suoi binari. Nel secondo set, dopo uno scambio di break, il tennista spagnolo ha imposto un nuovo allungo decisivo, chiudendo l’incontro in un’ora e venti minuti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tennis - alcaraz
