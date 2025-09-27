Tennis al torneo di Pechino Sinner piega Atmane in 3 set e va ai quarti
Dopo l’esordio convincente contro Cilic, Jannik Sinner batte anche Terence Atmane e raggiunge i quarti del "China Open", torneo Atp 500 da 4.016.050 dollari, in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il 24enne campione altoatesino, che si era già imposto sul francese numero 68 del mondo poco più di un mese fa nella semifinale del 1000 di Cincinnati, ha la meglio per 6-4 5-7. 🔗 Leggi su Feedpress.me
