Tende per Gaza el Flottilla | occupata piazza Scala

Tende a igloo e striscioni. Tutti a supporto del popolo palestinese. È iniziato nella serata di venerdì 26 settembre il presidio permanente organizzato dal sindacato Usb in piazza della Scala a Milano, ribattezzata dal sindacato di base “Piazza Gaza”. L’iniziativa, lanciata a livello nazionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Gaza: colpite tende di sfollati, almeno 16 morti

Idf colpisce tende di sfollati a Gaza city: almeno 13 morti nel sonno

Raid Idf coi carri armati su tende di sfollati a Gaza City, oltre 15 morti e 30 feriti, Oms: "Attaccata 3 volte nostra sede a Deir al-Balah" - VIDEO

Tende per Gaza e la Global Sumud Flotilla: occupata piazza della Scala, presidio permanente davanti a Palazzo Marino - Alcuni attivisti e manifestanti hanno organizzato un presidio permanente nell’ambito dell’iniziativa “Cento piazze per Gaza”. Da msn.com

Tende in piazza della Scala per Gaza e la Flotilla. Presidio permanente davanti a Palazzo Marino - Queste le parole di Pietro Cusumano, Usb Lombardia: “Da ieri è in corso un presidio permanente nell’ambito dell’iniziativa nazionale ‘Cento piazze per Gaza’. Lo riporta ilgiorno.it