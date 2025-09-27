Tende per Gaza e la Global Sumud Flotilla | occupata piazza della Scala presidio permanente davanti a Palazzo Marino

Milano, 27 settembre 2025 – Mentre altre imbarcazioni sono pronte a partire dalla Sicilia per cercare di raggiungere Gaza; mentre quelle già salpate hanno deciso di proseguire la missione nonostante gli appelli, incluso quello del presidente Mattarella, da ieri sera in piazza della Scala (e in altre decine di piazze italiane) attivisti si sono riuniti questa sera per mostrare il proprio sostegno alla spedizione umanitaria. Tende per la 'Sumud Flotilla' occupano Piazza della Scala a Milano, 27 settembre 2025. ANSAPAOLO SALMOIRAGO I manifestanti hanno organizzato un presidio permanente davanti Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tende per Gaza e la Global Sumud Flotilla: occupata piazza della Scala, presidio permanente davanti a Palazzo Marino

