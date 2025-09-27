Tende in piazza della Scala per Gaza e la Flotilla Presidio permanente davanti a Palazzo Marino

Queste le parole di Pietro Cusumano, Usb Lombardia: “Da ieri è in corso un presidio permanente nell’ambito dell’iniziativa nazionale ‘Cento piazze per Gaza’. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione sulla vicenda palestinese, sul genocidio in corso e a tutela della Flotilla. Serve anche per preparare la grande manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma” (video Paolo Salmoirago). . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tende in piazza della Scala per Gaza e la Flotilla. Presidio permanente davanti a Palazzo Marino

