Ascoli, 27 settembre 2025 – Un violentissimo temporale si è abbattuto su Ascoli causando problemi ai residenti e danni e allagamenti alle attività del centro storico. E’ stato tutto molto repentino e improvviso, anche se il maltempo era stato annunciato da un’allerta meteo per la giornata di oggi, sabato 27 settembre nelle Marche. Poco prima delle 20 una tempesta con forte vento e pioggia abbondante si è abbattuta sulla città, creando scompiglio. Un albero si è sradicato ed è finito su un’auto parcheggiata vicino a Porta Maggiore, fortunatamente non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare i rilievi e verificare eventuali danni alle costruzioni e alla viabilità cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tempesta su Ascoli, centro storico allagato in pochi minuti. Albero su un’auto