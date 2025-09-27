Telese l’effetto Tobia | il barboncino che attira consensi a Forza Italia
Nei viali alberati di Telese Terme, la politica incontra la quotidianità grazie a un barboncino dal pelo fulvo: Tobia, mascotte itinerante di Forza Italia, attira sguardi e, a sentire la sua padrona, catalizza consensi inaspettati. Telese Terme, una passerella insolita Passeggiare fra i visitatori delle celebri terme campane può sembrare routine, finché non compare Tobia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Alla festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento) il leader azzurro Antonio Tajani e i ministri Gilberto Pichetto (Ambiente) e Maria Elisabetta Casellati (Riforme istituzionali), si sono messi a ballare sotto il palco, sulle note delle canzoni di Lucio Battisti. - facebook.com Vai su Facebook