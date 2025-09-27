Telefonata di mezz’ora con portavoce Flotilla Tajani | vanno avanti

Telese Terme (Bn), 27 set. (askanews) – Telefonata di mezz’ora circa tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la portavoce della Global Sumud Flottilla Maria Elena Delia. “Vanno avanti”, ha spiegato Tajani parlando con i giornalisti a Telese Terme (Bn) dove è in corso la festa del partito. “Credo capiscano quali sono i rischi. Ho parlato con la portavoce italiana, ho chiesto di riferire agli altri che sono lì. Come mio dovere di ministro italiano mi preoccupo dei nostri concittadini a bordo”, ha spiegato. Tajani ha ribadito a Delia che “non ci sarà alcuna protezione di tipo militare. La neve della marina militare non accompagnerà la Flotilla nelle acque israeliane, lo sapevano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it