Telefonata di mezz’ora con portavoce Flotilla Tajani | vanno avanti

Ildenaro.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Telese Terme (Bn), 27 set. (askanews) – Telefonata di mezzora circa tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la portavoce della Global Sumud Flottilla Maria Elena Delia. “Vanno avanti”, ha spiegato Tajani parlando con i giornalisti a Telese Terme (Bn) dove è in corso la festa del partito. “Credo capiscano quali sono i rischi. Ho parlato con la portavoce italiana, ho chiesto di riferire agli altri che sono lì. Come mio dovere di ministro italiano mi preoccupo dei nostri concittadini a bordo”, ha spiegato. Tajani ha ribadito a Delia che “non ci sarà alcuna protezione di tipo militare. La neve della marina militare non accompagnerà la Flotilla nelle acque israeliane, lo sapevano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: telefonata - mezz

telefonata mezz8217ora portavoce flotillaIn corso telefonata fra Tajani e portavoce della Flotilla - È in corso una telefonata tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia. Si legge su ansa.it

Flotilla, Tajani dopo telefonata con portavoce italiana: "Vanno avanti, non sappiamo cosa può succedere" - (LaPresse) "Ho ribadito alla portavoce italiana l'appello del Presidente Mattarella. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Telefonata Mezz8217ora Portavoce Flotilla