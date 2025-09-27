Telecamera e lettore per rubare codici bancomat durante i prelievi un arresto in centro a Roma

I carabinieri hanno arrestato un 58enne in via Di Pietra, nel centro storico di Roma: è stato sorpreso mentre smontava uno skimmer da uno sportello bancomat, apparecchio che serve per carpire i codici magnetici della tessera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: telecamera - lettore

A partire da lunedì 22 settembre 2025 alle ore 6.00, sarà attiva la telecamera posizionata in queste ore al varco Apu di Corso Vittorio Emanuele all’altezza della chiesa di Santa Teresa. La telecamera, come per gli altri varchi dell’Area Pedonale Urbana in piaz - facebook.com Vai su Facebook

Telecamera e lettore per rubare codici bancomat durante i prelievi, un arresto in centro a Roma - I carabinieri hanno arrestato un 58enne in via Di Pietra, nel centro storico di Roma: è stato sorpreso mentre smontava uno skimmer da uno sportello bancomat ... Come scrive fanpage.it

Skimmer e telecamera per clonare carte di credito, arrestato 58enne bulgaro - Il dispositivo rubava codici e PIN degli utenti grazie a una microcamera ... Scrive rainews.it