Telecamera e lettore per rubare codici bancomat durante i prelievi un arresto in centro a Roma

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno arrestato un 58enne in via Di Pietra, nel centro storico di Roma: è stato sorpreso mentre smontava uno skimmer da uno sportello bancomat, apparecchio che serve per carpire i codici magnetici della tessera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: telecamera - lettore

telecamera lettore rubare codiciTelecamera e lettore per rubare codici bancomat durante i prelievi, un arresto in centro a Roma - I carabinieri hanno arrestato un 58enne in via Di Pietra, nel centro storico di Roma: è stato sorpreso mentre smontava uno skimmer da uno sportello bancomat ... Come scrive fanpage.it

telecamera lettore rubare codiciSkimmer e telecamera per clonare carte di credito, arrestato 58enne bulgaro - Il dispositivo rubava codici e PIN degli utenti grazie a una microcamera ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Telecamera Lettore Rubare Codici