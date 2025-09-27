Tecnomar for Lamborghini 101FT sul mare con 7.600 Cv

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

80 kmh di velocità, linee aggressive e aerodinamiche, un interno hi-tech e lussuoso. Una open sportiva fuori dal comune, nata dalla collaborazione vincente tra The Italian Sea Group e la Casa di Sant'Agata Bolognese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

