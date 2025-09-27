Tecnomar for Lamborghini 101FT sul mare con 7.600 Cv
80 kmh di velocità, linee aggressive e aerodinamiche, un interno hi-tech e lussuoso. Una open sportiva fuori dal comune, nata dalla collaborazione vincente tra The Italian Sea Group e la Casa di Sant'Agata Bolognese.
In questa notizia si parla di: tecnomar - lamborghini
Questo è il nuovo yacht di 31 metri (da 45 nodi) di Lamborghini con 7.600 cavalli! Il Tecnomar for Lamborghini 101FT è spinto da tre motori MTU – 16V2000 M96L con tre eliche di superficie. Top speed: 45 nodi Crociera: 35 nodi Potenza: 7.600 cavalli
Tecnomar for Lamborghini 101FT, il nuovo yacht in stile supercar
Il primo risultato l'ha conquistato al Monaco Yacht Show di Montecarlo: nonostante abbia misure 'limitate' considerando il tipo di rassegne (è lungo 30 metri circa), il Tecnomar per Lamborghini 101FT
Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group hanno presentato in anteprima mondiale al Monaco Yacht Show il nuovo Tecnomar per Lamborghini 101FT.