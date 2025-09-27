Tecnologie europee per l’agricoltura la delegazione cubana dall' Avana accolta a Bertinoro

Forlitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospitalità di Bertinoro in formato export. Nei giorni scorsi il ‘balcone di Romagna’ ha accolto la delegazione cubana coinvolta nel progetto di cooperazione internazionale Acqua Campus Cuba, promosso per diffondere tecnologie europee per l’agricoltura di precisione.Nato proprio in Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tecnologie - europee

La Legge di delegazione europea 2025 - 535 del Servizio Studi – Servizio per i rapporti con l’Unione europea offre un quadro sintetico e operativo del disegno di legge di delegazione europea 2025 (A. Si legge su policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Tecnologie Europee L8217agricoltura Delegazione