Tecnologia OpenAI lancia ChatGPT Pulse | scriverà briefing mattutini mentre l’utente dorme

Ildenaro.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha lanciato una nuova funzionalità all’interno di ChatGPT chiamata Pulse, che genera  report personalizzati per gli utenti mentre dormono.  Pulse offre agli utenti da cinque a dieci briefing che consentono loro di aggiornarsi sulla giornata e ha lo scopo di incoraggiare gli utenti a controllare ChatGPT come prima cosa al mattino, proprio come farebbero con i social media o un’app di notizie. Lo riporta TechCrunch. Pulse fa parte di un cambiamento più ampio nei prodotti di consumo di OpenAI, che ultimamente sono stati progettati per funzionare in modo asincrono per gli utenti invece che per rispondere alle domande. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tecnologia - openai

tecnologia openai lancia chatgptOpenAI lancia ChatGPT Pulse con aggiornamenti personalizzati per gli utenti - OpenAI presenta ChatGPT Pulse: aggiornamenti quotidiani personalizzati con ricerche automatiche, feedback e integrazione con Gmail e Calendar ... Come scrive mrw.it

OpenAI presenta Pulse funzione di ChatGPT che elabora contenuti durante la notte - Analizza conversazioni, cronologia e preferenze per offrire suggerimenti, grafiche e aggiornamenti giornalieri; integrazione con Gmail e Calendar, anteprima per utenti Pro ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tecnologia Openai Lancia Chatgpt