Tecnologia OpenAI lancia ChatGPT Pulse | scriverà briefing mattutini mentre l’utente dorme

OpenAI ha lanciato una nuova funzionalità all’interno di ChatGPT chiamata Pulse, che genera report personalizzati per gli utenti mentre dormono. Pulse offre agli utenti da cinque a dieci briefing che consentono loro di aggiornarsi sulla giornata e ha lo scopo di incoraggiare gli utenti a controllare ChatGPT come prima cosa al mattino, proprio come farebbero con i social media o un’app di notizie. Lo riporta TechCrunch. Pulse fa parte di un cambiamento più ampio nei prodotti di consumo di OpenAI, che ultimamente sono stati progettati per funzionare in modo asincrono per gli utenti invece che per rispondere alle domande. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

