Tecnologia la voce generata dall’IA? Indistinguibile da quella reale 

27 set 2025

Una nuova ricerca condotta presso la  Queen Mary University of London  rivela che la  voce generata dall’intelligenza artificiale  ha raggiunto un realismo tale da  non poter piu’ essere distinta, in media, dalla voce umana reale.  Il lavoro, pubblicato su  PLOS One, mette in luce sfide e opportunita’  legate all’uso delle voci artificiali per scopi mediatici, educativi, di comunicazione e sicurezza. I ricercatori hanno confrontato voci umane con due tipologie di sintesi vocale: voice clones, repliche basate su registrazioni reali, e voci generate da grandi modelli vocali senza un corrispondente umano specifico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

