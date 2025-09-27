Tecnologia la voce generata dall’IA? Indistinguibile da quella reale 

Una nuova ricerca condotta presso la Queen Mary University of London rivela che la voce generata dall’intelligenza artificiale ha raggiunto un realismo tale da non poter piu’ essere distinta, in media, dalla voce umana reale. Il lavoro, pubblicato su PLOS One, mette in luce sfide e opportunita’ legate all’uso delle voci artificiali per scopi mediatici, educativi, di comunicazione e sicurezza. I ricercatori hanno confrontato voci umane con due tipologie di sintesi vocale: voice clones, repliche basate su registrazioni reali, e voci generate da grandi modelli vocali senza un corrispondente umano specifico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it