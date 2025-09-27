Teatro la nuova stagione 2025 26 del Tram tra classico e contemporaneo

Teatro Tram presenta la nuova stagione teatrale 202526. L’appuntamento è per lunedì prossimo 29 settembre alle 10 nella sede di via Port’Alba 30 (metro Dante). Una stagione segnata da una novità importante: l’associazione Teatro dell’Osso, che gestisce lo spazio, ha ottenuto da quest’anno il prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura come Organismo di Produzione nel settore del Teatro di Innovazione. Questo traguardo si riflette direttamente in un cartellone ricco di numerose nuove produzioni. All’evento interverranno Mirko Di Martino, direttore artistico, le compagnie teatrali e gli artisti presenti in cartellone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

