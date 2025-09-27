Team israeliano non parteciperà al Giro dell’Emilia
Bologna, 27 settembre 2025 – La Israel Premier Tech non sarà al via del Giro dell' Emilia, in programma a Bologna il prossimo 4 ottobre. Dopo l'annuncio dell e contestazioni da parte dei centri sociali e dopo l 'appello del Comune di Bologna ad escluderla, la squadra israeliana, già duramente contestata alla Vuelta di Spagna, non ha confermato la propria partecipazione alla classica bolognese. Il Gs Emilia, organizzatore della corsa, ha pubblicato la starlist definitiva delle squadre al via, fra le quali la squadra israeliana non figura. “Blocchiamo tutto", gridavano da giorni i collettivi, le realtà antagoniste e il mondo intero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: team - israeliano
