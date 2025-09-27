Team israeliano non parteciperà al Giro dell’Emilia 2025

Bologna, 27 settembre 2025 – La Israel Premier Tech non sarà al via del Giro dell’Emilia, in programma a Bologna il prossimo 4 ottobre. Dopo l'annuncio dell e contestazioni da parte dei centri sociali e dopo l 'appello del Comune di Bologna ad escluderla, la squadra israeliana, già duramente contestata alla Vuelta di Spagna, non ha confermato la propria partecipazione alla classica bolognese. Il Gs Emilia, organizzatore della corsa, ha pubblicato la starlist definitiva delle squadre al via, fra le quali la squadra israeliana non figura. “In questi giorn i abbiamo sollevato una questione importante relativa alla partecipazione della squadra israeliana Giro dell’Emilia, perché di fronte a quanto sta accadendo a Gaza sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata a quel governo un fatto ininfluente, legato ad una semplice competizione sportiva – spiega in una note del Comune, l’assessore allo Sport Roberta Li Calzi – . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

