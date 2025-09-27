Team israeliano al Giro dell’Emilia | l’esclusione dalla corsa è a un passo

Bologna, 27 settembre 2025 – Il Giro dell’Emilia si farà. E su questo non ci sono dubbi. Ma si farà, molto probabilmente, senza la israeliana Premier Tech, che dopo 15 anni potrebbe essere assente alla competizione organizzata dalla Gs Emilia, che è la quindicesima manifestazione più importante al mondo nel settore ciclistico. È sempre più in bilico, infatti, la partecipazione del team israeliano alla gara in linea maschile che il 4 ottobre investirà la città delle Due Torri, passando, durante la festa del santo patrono, come da tradizione per le rampe del Colle di San Luca, radunando come sempre migliaia e migliaia di tifosi e appassionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

