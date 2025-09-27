Ecco all’orizzonte la città del Palio. Il primo ostacolo di un cammino lungo e tortuoso è la sponda biancoverde di Siena che come la passata stagione annovera ben tre squadre in questa serie B Interregionale (Costone e Virtus le altre due). Sicuramente quella di domani è la trasferta contro la squadra con maggiore pedigree di tutto il lotto del girone e della categoria, stanti i numerosi scudetti e coppe vinti al Palaestra che alle 18 di domani ospita la sfida contro la Tarros Spezia (arbitri Samuele Rossetti e Tommaso Cavasin, entrambi di Rosignano Marittimo). Un avversario che può contare su oltre 1500 presenze sugli spalti di cui 900 abbonati: cifre non banali e non solo nella 4ª categoria italica della palla a spicchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tarros subito alla prova del fuoco. Primo ostacolo la corazzata Siena: "Match difficile, noi siamo pronti»