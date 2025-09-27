Taranto | nave per il carburante all’aviazione militare israeliana proseguito nella notte il presidio di protesta La petroliera ricacciata indietro due giorni prima è repentinamente arrivata ieri sera nel porto ionico

Arrivata ieri sera, la nave Seasalvia è nel porto di Taranto. La nave sta caricando petrolio greggio destinato all’aviazione militare israeliana. Il primo tentativo di arrivare risale a mercoledì sera ma la protesta indetta da Usb e Cobas aveva consentito di ricacciare indietro la petroliera maltese al servizio, nella circostanza, di Israele. La repentina risalita del golfo di Taranto ieri, fino all’arrivo allo scalo ionico, ha indotto il sindacato Usb a indire immediatamente un nuovo presidio all’altezza del varco est del porto. Presidio andato avanti fino a notte. L'articolo Taranto: nave per il carburante all’aviazione militare israeliana, proseguito nella notte il presidio di protesta La petroliera ricacciata indietro due giorni prima è repentinamente arrivata ieri sera nel porto ionico proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: nave per il carburante all’aviazione militare israeliana, proseguito nella notte il presidio di protesta La petroliera ricacciata indietro due giorni prima è repentinamente arrivata ieri sera nel porto ionico

