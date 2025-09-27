Taranto | nave per carburante all’aviazione militare israeliana dalle 4 di lunedì presidio davanti ai cancelli della raffineria Eni Usb chiama a raccolta la popolazione
Di seguito un comunicato diffuso da Usb Taranto: “Le operazioni di scarico su gomma sono terminate oggi pomeriggio, e riprenderanno lunedì mattina. Così, a partire dalle 4.00 di lunedì 29 settembre, noi torneremo davanti ai cancelli dell’Eni, impediremo che entri ed che esca carburante dallo stabilimento, ed oggi stare qui è servito a dimostrarlo. Questo accadrà se non verrà fermato immediatamente il carico della petroliera”. L’annuncio dell’Usb di Taranto è rivolto all’Eni che ha consentito l’attracco ed il rifornimento della Seasalvia. “Chiamiamo tutta la popolazione, tutte le associazioni e comitati ad esserci per dare continuità a quanto deciso durante l’assemblea svolta davanti ai cancelli della Leonardo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - nave
Taranto: nave per il carburante all’aviazione militare israeliana, proseguito nella notte il presidio di protesta La petroliera ricacciata indietro due giorni prima è repentinamente arrivata ieri sera nel porto ionico
Nave gasiera a Taranto, coro di no. Bitetti: «Nessuno la vuole»
Migranti, nave Sea-Eye a Taranto: 91 a bordo
Nave Seasalvia in porto a Taranto, attivisti: «No greggio per Israele». Sindacalista aggredito - X Vai su X
La nave Seasalvia attracca nel porto di Taranto. Usb Taranto si mobilita. Ecco i manifestanti per un nuovo presidio al varco est. Video Usb Taranto - facebook.com Vai su Facebook
La nave per il carburante all’aviazione militare israeliana è a Taranto, presidio di protesta Proclamato da Usb - La nave sta caricando petrolio greggio destinato all’aviazione militare israeliana. Lo riporta noinotizie.it
Nave Seasalvia a Taranto, presidio attivisti davanti raffineria - Presidio di attivisti davanti alla raffineria Eni a Taranto per protestare contro l'arrivo al porto della nave Seasalvia che dovrebbe caricare greggio destinato - Da msn.com