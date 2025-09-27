Taranto | nave per carburante all’aviazione militare israeliana dalle 4 di lunedì presidio davanti ai cancelli della raffineria Eni Usb chiama a raccolta la popolazione

Di seguito un comunicato diffuso da Usb Taranto: “Le operazioni di scarico su gomma sono terminate oggi pomeriggio, e riprenderanno lunedì mattina. Così, a partire dalle 4.00 di lunedì 29 settembre, noi torneremo davanti ai cancelli dell’Eni, impediremo che entri ed che esca carburante dallo stabilimento, ed oggi stare qui è servito a dimostrarlo. Questo accadrà se non verrà fermato immediatamente il carico della petroliera”. L’annuncio dell’Usb di Taranto è rivolto all’Eni che ha consentito l’attracco ed il rifornimento della Seasalvia. “Chiamiamo tutta la popolazione, tutte le associazioni e comitati ad esserci per dare continuità a quanto deciso durante l’assemblea svolta davanti ai cancelli della Leonardo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

